Два горностая были выбраны в качестве маскотов ОИ-2026 народным голосованием

Два горностая были выбраны народным голосованием в качестве маскотов зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Теперь выбор должны официально одобрить организаторы соревнований.

За горностаев, которые обитают в итальянских Альпах, проголосовали 53% участников, на втором месте оказался цветок эдельвейс. Всего в отборе участвовали 1600 заявок из 681 класса и 82 школ из 81 итальянской провинции. Итальянским студентам было предложено использовать своё воображение и проявить свои творческие таланты, представив предложения по дизайну двух персонажей, которые, по их мнению, лучше всего будут представлять Олимпийские и Паралимпийские игры.

Сообщается, что дизайн маскотов придумали студенты института Катандзаро. Один из горностаев представлен в белой шубке, второй – в бурой.

«Горностаям придется преодолевать препятствия, опробовав все спортивные дисциплины, представленные на зимних Играх, чтобы в 2026 году добраться до склонов и катков как активные сторонники спортсменов», — говорится в описании заявки.

Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, а Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.