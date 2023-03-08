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Женская сборная Москвы выиграла командные соревнования на ЧР по спортивной гимнастике

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани, завершились женские командные соревнования.

Победу одержала сборная Москвы, набравшая в сумме 162,331 балла. Второй стала команда Новгородской области (156,529). Третье место заняли спортсменки из Воронежской области (155,362).

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань

Женщины. Командные соревнования

1. Москва (Варвара Зубова, Виктория Трыкина, Виктория Листунова, Ульяна Перебиносова и Софья Пудова) — 162,331 балла.

2. Новгородская область (Элеонора Афанасьева, Мария Агафонова, Ольга Голуб, Валерия Крапивина и Алина Шклокова) — 156,529.

3. Воронежская область (Ангелина Мельникова, Яна Ворона, Анастасия Шинкаренко, Елизавета Малыгина, Анастасия Сальникова) — 155,362.