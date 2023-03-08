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Российской волейболистке во Франции сделали выговор за беспорядок в квартире

Российской волейболистке во Франции сделали выговор за беспорядок в квартире
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27-летняя российская волейболистка Екатерина Лазарева попала в спорную ситуацию во Франции, где с недавнего времени выступает за клуб «Леваллуа». Ранее россиянка выступала за казанский клуб «Динамо-Ак Барс».

У Лазаревой возник спор с руководством клуба из-за квартиры, которую для неё сняли. Ей сделали выговор за беспорядок.

«Мне написали: «Катя, мы в шоке, хозяйка в шоке. В квартире очень грязно, не убрано». Когда я прочитала это, то очень разозлилась. Я ответила им, что это моё личное дело, я живу так, как мне удобно. Я думала в Европе уважают личные границы. В России это часто игнорирует», — рассказала Лазарева в своих социальных сетях.

По словам Лазаревой, хозяйку квартиры смутили немытая посуда в раковине и кусочек огурца на разделочной доске.

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