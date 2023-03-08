Барьерист извинился за празднование победы на ЧЕ на фоне страшного падения соперника

Швейцарский легкоатлет Джейсон Джозеф извинился перед испанцем Энрике Льописом за празднование победы на чемпионате Европы – 2023 в помещении на фоне его ужасного падения.

Напомним, в финале забега на 60 метров Льопис споткнулся о последнее препятствие и упал перед финишной чертой, оставаясь без движения. Медики уносили его со стадиона на носилках. В это время Джозеф отмечал свою победу.

Фанаты раскритиковали швейцарца в социальных сетях: «Твоему поведению нет оправдания», «Ты выиграл, но в тебе нет ни капли уважения к соперникам» и тому подобное.

«Выскажусь о главном. Мне очень жаль, что я не проверил, всё ли с тобой в порядке. Я полностью абстрагировался от того, что происходило вокруг меня. Надеюсь, с тобой всё в порядке, и я увижу тебя на соревнованиях на открытом воздухе», — сказал Джозеф в своих социальных сетях.