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Москва с Нагорным, Далалояном и Аблязиным выиграла чемпионат России в командном турнире

Сборная Москвы выиграла чемпионат России – 2023 по спортивной гимнастике в мужских командных соревнованиях. В команду в числе прочих вошли олимпийские чемпионы 2020 года Денис Аблязин, Никита Нагорный и Артур Далалоян.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России – 2023, Казань. Командные соревнования, мужчины

1. Москва (Денис Аблязин, Никита Нагорный, Евгений Кисель, Иван Завричко, Артур Далалоян) – 244,461 балла.

2. Владимирская область (Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Вячеслав Новокшонов, Алексей Усачёв, Илья Кибертас) – 240,494.

3. Республика Татарстан (Даниел Маринов, Станислав Исаев, Даниэль Шаров, Ранель Сафиуллин, Вячеслав Зюлин) – 238,060.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Казани с 8-го по 12-е марта.