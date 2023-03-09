Москва с Нагорным, Далалояном и Аблязиным выиграла чемпионат России в командном турнире
Поделиться
Сборная Москвы выиграла чемпионат России – 2023 по спортивной гимнастике в мужских командных соревнованиях. В команду в числе прочих вошли олимпийские чемпионы 2020 года Денис Аблязин, Никита Нагорный и Артур Далалоян.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России – 2023, Казань. Командные соревнования, мужчины
1. Москва (Денис Аблязин, Никита Нагорный, Евгений Кисель, Иван Завричко, Артур Далалоян) – 244,461 балла.
2. Владимирская область (Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Вячеслав Новокшонов, Алексей Усачёв, Илья Кибертас) – 240,494.
3. Республика Татарстан (Даниел Маринов, Станислав Исаев, Даниэль Шаров, Ранель Сафиуллин, Вячеслав Зюлин) – 238,060.
Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Казани с 8-го по 12-е марта.
Комментарии
- 9 марта 2023
-
00:13
- 8 марта 2023
-
22:23
-
21:36
-
21:05
-
18:54
-
17:32
-
16:04
-
15:52
-
14:21
-
12:47
-
10:59
-
10:36
-
01:01
- 7 марта 2023
-
23:18
-
22:11
-
20:42
-
20:14
-
19:16
-
18:00
-
16:50
-
16:48
-
15:18
-
15:15
-
15:12
-
15:04
-
14:51
-
14:29
-
14:21
-
14:14
-
14:08
-
14:00
-
14:00
-
13:57
-
13:41
-
13:21
Партнерский контент