Гимнастка Мельникова выложила эмоциональный пост, посвящённый неудачному выступлению на ЧР

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о причинах неудачного выступления на чемпионате России. В командных соревнованиях Мельникова упала на заходе на бревно, а также упала на брусьях.
«Мои выступления были сегодня просто отвратительны. Хочу поделиться тут своими мыслями и раскрыться немного, чтобы зритель понимал, в чём же дело. Самое печальное то, что дело в моральном состоянии, а не физическом. Физически я готова прекрасно, а вот когда нет настроения или того самого огонька в глазах, то выходить и делать шикарную гимнастику не хочется. Это то, что со мной происходит на этих соревнованиях. Я ещё две недели назад знала, что выступления будут примерно такими.
У меня была сложная подготовка со слезами, нервами, я бежала из зала и скорее хотела закончить тренировку, с грустью ехала в зал, мне не очень хотелось там находиться, я попала в ту же самую яму, в которой была шесть лет назад, и я глубоко прожила те ужасные эмоции, воспоминания. Я плакала. Такого у меня не было давно.
Пыталась спасти ситуацию разными способами, но не вышло. Хотя перед спартакиадой у меня была такая же ситуация и спасти удалось всё же, но на этот раз нет.
Все знают, что я сильно люблю гимнастику и как я трепетно и с любовью к ней отношусь, делая всё возможное, чтобы излучать эту любовь. Моя гимнастика зажила и зацвела в 2018–2019 годах, когда я смогла создать вокруг себя комфорт и когда обрела гармонию с собой, с тренером и гимнастикой.
Сейчас баланс с тренером нарушен. А когда одна деталь начинает разрушаться, из строя выходит и всё остальное.
Такие дела… Это огромный жизненный опыт для меня, теперь я знаю, что и такое бывает. Анализируем, делаем выводы и выстраиваем всё на нужный лад», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.
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