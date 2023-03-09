Гимнастка Листунова опередила Мельникову в борьбе за золото ЧР в личном многоборье

На чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани завершились соревнования женщин в личном многоборье. По итогам двух дней лучший результат показала Виктория Листунова, набравшая 116,331 балла. Второе место заняла Ангелина Мельникова – 112,531. В борьбе за бронзовую медаль Ульяна Перебиносова на 0,068 балла опередила Марию Агафонову.
Листунова — олимпийская чемпионка Токио-2020 в команде и абсолютная чемпионка Европы — 2021.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань
Женщины. Личное многоборье
1. Виктория Листунова (Москва) – 116,331.
2. Ангелина Мельникова (Воронеж/Владимир) – 112,531.
3. Ульяна Перебиносова (Москва) – 107,665.
4. Мария Агафонова (Великий Новгород) – 107,597.
5. Елена Герасимова (Чебоксары) – 107,163.
6. Яна Ворона (Воронеж) – 106,664.
- 9 марта 2023
-
18:16
-
17:23
-
16:12
-
15:47
-
14:40
-
09:04
-
03:22
-
00:13
- 8 марта 2023
-
22:23
-
21:36
-
21:05
-
18:54
-
17:32
-
16:04
-
15:52
-
14:21
-
12:47
-
10:59
-
10:36
-
01:01
- 7 марта 2023
-
23:18
-
22:11
-
20:42
-
20:14
-
19:16
-
18:00
-
16:50
-
16:48
-
15:18
-
15:15
-
15:12
-
15:04
-
14:51
-
14:29
-
14:21