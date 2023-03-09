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Гимнастка Листунова опередила Мельникову в борьбе за золото ЧР в личном многоборье

Гимнастка Листунова опередила Мельникову в борьбе за золото ЧР в личном многоборье
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На чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани завершились соревнования женщин в личном многоборье. По итогам двух дней лучший результат показала Виктория Листунова, набравшая 116,331 балла. Второе место заняла Ангелина Мельникова – 112,531. В борьбе за бронзовую медаль Ульяна Перебиносова на 0,068 балла опередила Марию Агафонову.

Листунова — олимпийская чемпионка Токио-2020 в команде и абсолютная чемпионка Европы — 2021.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань
Женщины. Личное многоборье

1. Виктория Листунова (Москва) – 116,331.
2. Ангелина Мельникова (Воронеж/Владимир) – 112,531.
3. Ульяна Перебиносова (Москва) – 107,665.
4. Мария Агафонова (Великий Новгород) – 107,597.
5. Елена Герасимова (Чебоксары) – 107,163.
6. Яна Ворона (Воронеж) – 106,664.

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