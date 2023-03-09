Экс-девушка Вудса подала на Тайгера в суд. Она ссылается на закон о сексуальном насилии

Эрика Херман, бывшая девушка легендарного американского гольфиста Тайгера Вудса, пытается через суд аннулировать соглашение о неразглашении, которое гольфист подписал с ней в начале их отношений, сообщает портал TMZ.
В судебных документах Херман утверждает, что Вудс с помощью своих юристов пытается «агрессивно обеспечить соблюдение» пунктов их соглашения о неразглашении. При этом женщина утверждает, что в начале отношений с Вудсом, в августе 2017 года спортсмен «незаконно вынудил» её подписать NDA.
Примечательно, что Херман просит отменить действие NDA, ссылаясь на закон, согласно которому это возможно, если у истца есть доказательства применения к нему сексуального насилия и домогательств. В документах Эрика заявляет, что чувствует необходимость в том, чтобы поделиться своим опытом с другими женщинами.
О расставании Вудса с Херман официально объявлено не было. Однако в последнее время их не замечали вместе.
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