Роглич выиграл 4-й этап «Тиррено — Адриатико», Власов финишировал в одно время с ним

Словенский велогонщик Примож Роглич одержал победу на четвёртом этапе велогонки «Тиррено — Адриатико». 218 км из Греччо в Торторето Роглич преодолел за 5 часов и 4 секунды. В одно время с представителем команды Jumbo-Visma финишировали ещё 15 человек, среди которых россиянин Александр Власов из Bora — Hansgrohe.
В общем зачёте на первое место вышел Леннард Кемна из BORA – hansgrohe. Власов поднялся на восемь позиций – теперь он шестой.
Велошоссе. «Тиррено — Адриатико». 4-й этап. Греччо – Торторето, 218 км
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 5:00.04.
2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Soudal — Quick Step) – то же время
3. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – то же время…
9. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время…
134. Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan Team) +17.39.
Общий зачёт после 4-го из 7 этапов
1. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 15:38.46.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – отставание 0.06.
3. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +0,08…
6. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +0.17…
130. Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan Team) +19.18.
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