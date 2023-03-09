Ангелина Мельникова — о серебре ЧР: чувствую, что топчусь на месте

Олимпийская чемпионка — 2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира — 2021 по спортивной гимнастике в личном многоборье Ангелина Мельникова высказалась о своей форме.
На чемпионате России в Казани Мельникова стала второй в личном многоборье.
«Очень сильно влияет, что нет международных стартов. Я чувствую, как профессиональный спортсмен, что топчусь на месте, то есть у меня нет возможности показать свою гимнастику. Для того, чтобы показывать что-то большее, нужно где-то в более серьезном месте это все реализовывать. А здесь, на чемпионате России, сделать это тяжело.
Медали чемпионатов России не считаю. Чемпионат России для меня, для нас, для всей сборной всегда был проверочным турниром перед главным стартом. А сейчас это все перевернулось, теперь это главный старт страны, года. Тяжело», — приводит слова Мельниковой ТАСС.
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