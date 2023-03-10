Чемпион России по шахматам Евгений Алексеев будет выступать под флагом Израиля

Чемпион России по шахматам 2006 года гроссмейстер Евгений Алексеев сменил спортивное гражданство, сообщается на официальном сайте Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

37-летний российский шахматист будет выступать за Израиль. Алексеев занимает 312-е место в мировом рейтинге.

В 2004 году Алексеев участвовал в чемпионате мира по шахматам ФИДЕ, а также выступал на Кубке мира ФИДЕ в 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 годах.

Напомним, 28 февраля текущего года Федерация шахмат России (ФШР) перешла из Европы в Азиатскую шахматную федерацию. Позже стало известно, что российская гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк будет представлять Швейцарию, а российский шахматист Александр Предке перешёл под флаг Сербии.