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Магнус Карлсен проиграл россиянину, занимающему 336-е место в рейтинге ФИДЕ

Магнус Карлсен проиграл россиянину, занимающему 336-е место в рейтинге ФИДЕ
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16-й и действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен проиграл российскому шахматисту Александру Шиманову в командном турнире Pro Chess League, сообщается на официальном сайте соревнований.

Карлсен выступает в составе команды Canada Chessbrahs. Накануне, 9 марта, его коллектив играл с командой Levitov Chess Wizards, в которую входит Шиманов, а также перешедшая в Швейцарию Александра Костенюк, белорусский шахматист Денис Лазавик и азербайджанец Рауф Мамедов. Команда Шиманова одержала победу со счётом 9,5:6,5 и завоевала путёвку в 1/4 финала турнира. Шиманов и Карлсен набрали по три очка за раунд.

Напомним, Шиманов занимает 336-е место в рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Карлсен возглавляет этот рейтинг.

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