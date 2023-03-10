Магнус Карлсен проиграл россиянину, занимающему 336-е место в рейтинге ФИДЕ
Поделиться
16-й и действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен проиграл российскому шахматисту Александру Шиманову в командном турнире Pro Chess League, сообщается на официальном сайте соревнований.
Карлсен выступает в составе команды Canada Chessbrahs. Накануне, 9 марта, его коллектив играл с командой Levitov Chess Wizards, в которую входит Шиманов, а также перешедшая в Швейцарию Александра Костенюк, белорусский шахматист Денис Лазавик и азербайджанец Рауф Мамедов. Команда Шиманова одержала победу со счётом 9,5:6,5 и завоевала путёвку в 1/4 финала турнира. Шиманов и Карлсен набрали по три очка за раунд.
Напомним, Шиманов занимает 336-е место в рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Карлсен возглавляет этот рейтинг.
Комментарии
- 10 марта 2023
-
11:08
-
10:23
-
09:56
-
00:20
- 9 марта 2023
-
23:32
-
23:02
-
22:39
-
21:12
-
20:51
-
20:36
-
19:51
-
18:16
-
17:23
-
16:12
-
15:47
-
14:40
-
09:04
-
03:22
-
00:13
- 8 марта 2023
-
22:23
-
21:36
-
21:05
-
18:54
-
17:32
-
16:04
-
15:52
-
14:21
-
12:47
-
10:59
-
10:36
-
01:01
- 7 марта 2023
-
23:18
-
22:11
-
20:42
-
20:14
Партнерский контент