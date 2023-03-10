Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Восемь женщин обвинили американского гроссмейстера в домогательствах и насилии

Восемь женщин обвинили американского гроссмейстера в домогательствах и насилии
Аудио-версия:
Комментарии

Восемь женщин обвинили американского гроссмейстера Алехандро Рамиреса в сексуальных домогательствах и насилии, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее американская шахматистка Дженнифер Шахаде сообщила о домогательствах со стороны Рамиреса и призвала других жертв поделиться своими историями. Репортёры издания пообщались с восемью женщинами, которые сообщили, что Рамирес проявлял физическую агрессию, насильно целовал их и трогал без согласия. Трое пострадавших на момент домогательств были несовершеннолетними. Одна из несовершеннолетних жертв Рамиреса заявила, что Рамирес напоил её алкоголем и принудил к оральному сексу.

По информации источника, в Федерации шахмат США знают о недопустимом поведении Рамиреса уже несколько лет. Несмотря на это, гроссмейстер занимал должность тренера женской сборной США на Шахматной Олимпиаде 2022 года в Ченнаи (Индия).

Новость по теме
Американского гроссмейстера обвинили в сексуальных домогательствах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023