Восемь женщин обвинили американского гроссмейстера в домогательствах и насилии

Восемь женщин обвинили американского гроссмейстера Алехандро Рамиреса в сексуальных домогательствах и насилии, сообщает The Wall Street Journal.
Ранее американская шахматистка Дженнифер Шахаде сообщила о домогательствах со стороны Рамиреса и призвала других жертв поделиться своими историями. Репортёры издания пообщались с восемью женщинами, которые сообщили, что Рамирес проявлял физическую агрессию, насильно целовал их и трогал без согласия. Трое пострадавших на момент домогательств были несовершеннолетними. Одна из несовершеннолетних жертв Рамиреса заявила, что Рамирес напоил её алкоголем и принудил к оральному сексу.
По информации источника, в Федерации шахмат США знают о недопустимом поведении Рамиреса уже несколько лет. Несмотря на это, гроссмейстер занимал должность тренера женской сборной США на Шахматной Олимпиаде 2022 года в Ченнаи (Индия).
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