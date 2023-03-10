Сестра Карлсена рассказала, что повлияло на её решение бросить шахматы

Эллен Карлсен, сестра 16-го и действующего чемпиона мира по шахматам, норвежца Магнуса Карлсена, рассказала, что сталкивалась с неподобающим поведением со стороны взрослых, когда занималась шахматами в Норвегии.

«Когда ты юна, ты думаешь, что всё происходящее — это твоя собственная вина. Ты обвиняешь себя в том, что могла вести себя определённым образом, из-за чего другой человек мог подумать, что ты проявляешь симпатию. Но ответственность должна лежать на взрослом человеке, который вообще не должен взаимодействовать с ребёнком в таком контексте. Это неправильно.

Шахматы — один из немногих видов спорта, в котором дети и взрослые могут соревноваться друг с другом и быть на равных. Но очень важно, чтобы разделение между возрастными группами было чётким. Играя в шахматы в Норвегии, я сталкивалась с недопустимым поведением со стороны взрослых мужчин. В 20 лет я перестала активно заниматься шахматами. Это не то, что заставило меня уйти, но очевидно сильно уменьшило желание участвовать в турнирах в Норвегии», — приводит слова Карлсен NRK.