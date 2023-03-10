Международная федерация фехтования допустила россиян на соревнования

Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под своей эгидой, сообщает Inside the Games. Решение принято на внеочередном конгрессе, который прошёл сегодня, 10 марта, в режиме онлайн.

Решение о допуске российских и белорусских фехтовальщиков к участию в индивидуальных соревнованиях было принято 89 голосами против 46.

Спортсменам из обеих стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIE с марта 2022 года из-за спецоперации на Украине в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

При этом Алишер Усманов временно ушёл с поста президента FIE, а глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков был отстранён от должности главы Европейской конфедерации фехтования.