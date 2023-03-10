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Валуев назвал хорошим знаком допуск россиян Международной федерацией фехтования

Валуев назвал хорошим знаком допуск россиян Международной федерацией фехтования
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Известный в прошлом боксёр, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян на соревнования под своей эгидой.

«Международная федерация фехтования молодцы, что допустили россиян до соревнований! Здорово! Красавчики! Классно! Радуемся! Это хороший знак», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, решение было принято на внеочередном конгрессе, который прошёл сегодня, 10 марта, в режиме онлайн. Решение о допуске российских и белорусских фехтовальщиков к участию в индивидуальных соревнованиях было принято 89 голосами против 46. Спортсменам из обеих стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIE с марта 2022 года из-за военных действий на Украине в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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