Убыток adidas из-за ухода из России составил € 59 млн в 2022 году

Немецкий спортивный бренд adidas отчитался о своих прибылях в 2022 году, по итогам которого доходы компании сократились на 71,1% по сравнению с 2021 годом. Среди причин — разрыв контракта с Канье Уэстом, спецоперация на Украине, а также Китай.
В 2022 году чистая прибыль adidas составила лишь € 612 млн.
Весьма чувствительным для компании оказался разрыв контракта с американским рэпером Канье Уэстом и его линией кроссовок Yeezy. Эта обувь была огромным источником дохода для немецкого спортивного бренда, так как на них приходилось в общей сложности 10% дохода.
Напомним, adidas принял решение прекратить сотрудничество с Уэстом после его слов в подкасте Drink Champs в октябре прошлого года, в которых представители компании усмотрели антисемитизм.
Также в общей сложности € 59 млн бренд потерял из-за ухода из России по причине спецоперации на Украине.
Наконец, ещё одной причиной существенного падения прибыли компании послужила политика «нулевого коронавируса», предложенная Китаем, в сочетании с тарифами, введёнными лидером страны Си Цзиньпином на импортную продукцию.
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