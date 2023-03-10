Колобков: без России невозможно представить соревнования. Рад за федерацию фехтования

Олимпийский чемпион и бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о допуске российских фехтовальщиков на международные турниры.

Решение о допуске российских и белорусских фехтовальщиков к участию в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе было принято на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) 89 голосами против 46.

«Конечно, допуск россиян Международной федерацией фехтования — это хороший знак. Но нужно знать детали: как допускают, какой будет режим допуска до соревнований, какие есть условия, есть они есть вообще. В любом случае это положительное решение. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Я рад за наших ребят, которые целый год не соревновались со своими коллегами из других стран.

Рад за Международную федерацию фехтования. Потому что без России в принципе не могу себе представить любые соревнования. Мы являемся заслуженными лидерами во всех дисциплинах. Благодаря нашим тренерам и спортсменам фехтование развивается. По сути, это первая федерация, которая приняла разумные и правильные решения. Надеюсь, что за федерацией фехтования последуют и другие федерации», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.