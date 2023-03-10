Австралиец установил мировой рекорд по количеству подтягиваний на турнике

Австралиец Джексон Итальяно установил мировой рекорд по количеству подтягиваний, подтянувшись на турнике 8008 раз за 24 часа, сообщает Guinnessworldrecords.

Предыдущий рекорд составлял 7715 подтягиваний.

Примечательно, что фанат фитнеса установил рекорд не только по спортивному достижению, но и по сбору денег для благотворительной организации, которая помогает людям с деменцией. Сообщается, что на участие в данном мероприятии Итальяно вдохновился своей работой в доме престарелых.

Джексон намеревался собрать 1 австралийский доллар ($ 0,66) за каждое подтягивание, которое он планировал сделать. Но он превзошёл свою цель и в итоге собрал колоссальные 8782 австралийских доллара ($ 5 914,72).

Фото: Guinnessworldrecords.com

«Я стремлюсь собрать 1 доллар за каждое подтягивание, которое мне удаётся сделать. Но мне нужна твоя помощь! Пожалуйста, сделайте пожертвование, чтобы поддержать мои усилия и помочь мне достичь моей цели победить деменцию.

Все собранные средства пойдут на поддержку работы Dementia Australia по предоставлению жизненно важных вспомогательных услуг людям, живущим с деменцией, их семьям и опекунам. Эти услуги включают в себя консультирование, группы поддержки, образование и обучение», — написал спортсмен на своей странице по сбору средств.