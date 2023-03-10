На Украине возмущены допуском российских фехтовальщиков до международных турниров

Федерация фехтования Украины прокомментировала решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

«Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт о его возможном обжаловании.

В течение выходных мы будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК Украины и министерством спорта», — говорится в релизе на официальном сайте ФФУ.

Напомним, решение должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, как раз к июльскому чемпионату мира по фехтованию в Милане. Это позволит российским и белорусским фехтовальщикам принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Сегодняшнее решение означает, что российские и белорусские фехтовальщики будут допущены ко всем олимпийским квалификационным соревнованиям.