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На Украине возмущены допуском российских фехтовальщиков до международных турниров

На Украине возмущены допуском российских фехтовальщиков до международных турниров
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Федерация фехтования Украины прокомментировала решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

«Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт о его возможном обжаловании.

В течение выходных мы будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК Украины и министерством спорта», — говорится в релизе на официальном сайте ФФУ.

Напомним, решение должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, как раз к июльскому чемпионату мира по фехтованию в Милане. Это позволит российским и белорусским фехтовальщикам принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Сегодняшнее решение означает, что российские и белорусские фехтовальщики будут допущены ко всем олимпийским квалификационным соревнованиям.

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