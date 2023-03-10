Гимнаст Белявский подвёл итоги выступления в многоборье на ЧР. Нагорный отреагировал

Олимпийский чемпион Давид Белявский подвёл итоги выступления в личном многоборье на чемпионате России – 2023 по спортивной гимнастике.

Белявский занял пятое место. Победу одержал Даниел Маринов, вторым стал олимпийский чемпион Никита Нагорный, третьим — Сергей Найдин.

«Пятое место в многоборье! Ну что же, когда-то это должно было случиться, ведь мир и спорт не стоят на месте. Приходят молодые спортсмены и выигрывают. 13 лет назад я был одним из них, а сейчас на смену мне пришли такие же сильные ребята! Это нормально! Так и должно быть.

Я очень рад, что у нас появилась такая хорошая смена, на которых может положиться наша команда и наша страна!» — написал Белявский в соцсетях.

Нагорный тут же прокомментировал пост друга и товарища по сборной России.

«Так…. Маринов за мной уже! Найдин твой, получается? И осталось Артура и Дениса найти… Тогда ждём…» — написал Нагорный.