«Вопросов сейчас больше, чем ответов». Журова — о допуске российских фехтовальщиков

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о допуске российских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

«С одной стороны, это радостная новость. Но я не знаю, как отреагирует наше общество. Потому что за этот год количество людей, которые не приемлют участие наших спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе, увеличилось. Наши атлеты живут в России. И в связи с нынешней ситуацией многие из них считают, что выступать без флага неприемлемо. Возвращаться нужно только с флагом.

Но если мыслить стратегически, то нужно возвращаться и участвовать. Это первый шаг, который даст понять другим федерациям, что за возвращение россиян и белорусов они не получат никаких санкций. Ведь теннисные АТР и WTA и не отстраняли российских спортсменов. Но спонсоры от них не ушли. Украинцы повозмущались и закончили.

Есть ещё нюансы, связанные с тем, что некоторые национальные федерации запрещают своим спортсменам выступать в соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы. Ведь 46 стран проголосовали против. Будут ли они бойкотировать турниры? Что с этим будет делать Международная федерация? Пока непонятно. Поэтому вопросов сейчас больше, чем ответов», — сказала Журова в интервью Vprognoze.ru.