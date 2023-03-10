«Вопросов сейчас больше, чем ответов». Журова — о допуске российских фехтовальщиков

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о допуске российских фехтовальщиков к международным соревнованиям.
«С одной стороны, это радостная новость. Но я не знаю, как отреагирует наше общество. Потому что за этот год количество людей, которые не приемлют участие наших спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе, увеличилось. Наши атлеты живут в России. И в связи с нынешней ситуацией многие из них считают, что выступать без флага неприемлемо. Возвращаться нужно только с флагом.
Но если мыслить стратегически, то нужно возвращаться и участвовать. Это первый шаг, который даст понять другим федерациям, что за возвращение россиян и белорусов они не получат никаких санкций. Ведь теннисные АТР и WTA и не отстраняли российских спортсменов. Но спонсоры от них не ушли. Украинцы повозмущались и закончили.
Есть ещё нюансы, связанные с тем, что некоторые национальные федерации запрещают своим спортсменам выступать в соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы. Ведь 46 стран проголосовали против. Будут ли они бойкотировать турниры? Что с этим будет делать Международная федерация? Пока непонятно. Поэтому вопросов сейчас больше, чем ответов», — сказала Журова в интервью Vprognoze.ru.
- 10 марта 2023
-
22:58
-
22:29
-
22:11
-
22:09
-
21:56
-
21:26
-
21:24
-
20:25
-
19:58
-
19:42
-
19:28
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:05
-
17:56
-
17:23
-
15:22
-
14:37
-
13:31
-
11:24
-
11:08
-
10:23
-
09:56
-
00:20
- 9 марта 2023
-
23:32
-
23:02
-
22:39
-
21:12
-
20:51
-
20:36
-
19:51
-
18:16
-
17:23
-
16:12