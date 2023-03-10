Магнус Карлсен объяснил, почему умолчал о читерстве своего друга-шахматиста

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен уклончиво ответил на вопросы о читерстве своего друга, бывшего президента норвежской шахматной федерации Йоахима Биргера Нильсена.
Карлсен и Нильсен вместе играли за команду Norway Gnomes. В октябре 2022 года Нильсен признался в мошенничестве в одном из матчей в сезоне-2016/2017, а затем подал в отставку. Случилось это вскоре после того, как Карлсен обвинил в читерстве американца Ханса Ниманна.
«Я был поражён тем поступком Иоахима. Я хорошо его знаю и догадывался об этом. Бывают вещи, которых люди стыдятся. Думаю, он справился с этим очень зрело.
Знал ли я точно, что он жульничал? Не из первых рук. Думаю, многие догадывались.
Почему не заявлял об этом так же громко, как о Ниманне? Это был другой масштаб, и это уже в прошлом. Больше не хочу говорить об этом», — приводит слова Карлсена NRK.
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