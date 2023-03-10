ВАДА приветствовало окончание дела о коррупции, связанного с российской лёгкой атлетикой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приветствовало решение Апелляционного суда Франции, поддержавшего обвинительные приговоры в отношении бывшего консультанта по маркетингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, теперь — World Athletics) Папы Массата Диака и бывшего юридического советника президента IAAF Хабиба Сиссе по обвинениям в коррупции, связанным с российским допинговым скандалом.
Накануне Апелляционный суд Франции оставил в силе тюремный срок для Папы Массата Диака, сына бывшего главы IAAF Ламина Диака. Осенью 2020 года Диак-младший получил пять лет лишения свободы и был оштрафован на € 1 млн. Штраф по решению суда был уменьшен вдвое — до € 500 тыс. При этом обвиняемый по-прежнему находится в Сенегале, куда перебрался через семь лет после начала расследования во Франции.
Диак-младший был осуждён за причастность к коррупционной схеме, целью которой было сокрытие нарушений антидопинговых правил российскими легкоатлетами в обмен на российские спонсорские контракты.
«ВАДА приветствует это решение, которое является победой чистого спорта. Оно наконец завершает затянувшееся дело, начатое на основании информации, которой ВАДА поделилось с французскими властями, начавшими уголовное расследование в 2015 году. Этот случай показывает важность сотрудничества ВАДА с правоохранительными органами по всему миру, поскольку мы стремимся к тому, чтобы подвергнуть соответствующим санкциям тех, кто занимается коррупцией или пытается обмануть систему», — приводит слова президента ВАДА Витольда Баньки сайт агентства.
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