Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ВАДА приветствовало окончание дела о коррупции, связанного с российской лёгкой атлетикой

ВАДА приветствовало окончание дела о коррупции, связанного с российской лёгкой атлетикой
Аудио-версия:
Комментарии

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приветствовало решение Апелляционного суда Франции, поддержавшего обвинительные приговоры в отношении бывшего консультанта по маркетингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, теперь — World Athletics) Папы Массата Диака и бывшего юридического советника президента IAAF Хабиба Сиссе по обвинениям в коррупции, связанным с российским допинговым скандалом.

Накануне Апелляционный суд Франции оставил в силе тюремный срок для Папы Массата Диака, сына бывшего главы IAAF Ламина Диака. Осенью 2020 года Диак-младший получил пять лет лишения свободы и был оштрафован на € 1 млн. Штраф по решению суда был уменьшен вдвое — до € 500 тыс. При этом обвиняемый по-прежнему находится в Сенегале, куда перебрался через семь лет после начала расследования во Франции.

Диак-младший был осуждён за причастность к коррупционной схеме, целью которой было сокрытие нарушений антидопинговых правил российскими легкоатлетами в обмен на российские спонсорские контракты.

«ВАДА приветствует это решение, которое является победой чистого спорта. Оно наконец завершает затянувшееся дело, начатое на основании информации, которой ВАДА поделилось с французскими властями, начавшими уголовное расследование в 2015 году. Этот случай показывает важность сотрудничества ВАДА с правоохранительными органами по всему миру, поскольку мы стремимся к тому, чтобы подвергнуть соответствующим санкциям тех, кто занимается коррупцией или пытается обмануть систему», — приводит слова президента ВАДА Витольда Баньки сайт агентства.

«А этому подлецу не было стыдно?» Скандальное допинг-признание российского легкоатлета «А этому подлецу не было стыдно?» Скандальное допинг-признание российского легкоатлета
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023