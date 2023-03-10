Нагорный: наконец-то подрастающее поколение начинает побеждать олимпийских чемпионов

Олимпийский чемпион Никита Нагорный подвёл итоги соревнований в личном многоборье на чемпионате России – 2023 по спортивной гимнастике в Казани.
Победу одержал 18-летний Даниел Маринов, Нагорный стал вторым, третье место занял 21-летний Сергей Найдин.
«Все задают вопросы про подрастающее поколение в нашем спорте! Вот оно — Даниел Маринов, Сергей Найдин. Только уже не они подрастающее, а мы уходящее», — написал Нагорный в соцсетях.
Фото: Личный архив Никиты Нагорного
«Конечно, ощущается приятная усталость. Хоть завтра снова выступать, но тем не менее мне кажется, получилось сегодня интересно. Была крутая заруба, и наконец-то подрастающее поколение начинает побеждать олимпийских чемпионов. Это круто!
И, конечно, хочется сказать большое спасибо всем, кто был сегодня на арене, за ваши слова поддержки с трибун, за ваши плакаты. Большое спасибо всем, кто пишет слова поддержки в комментариях», — добавил Нагорный.
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