В США раскритиковали допуск российских фехтовальщиков до международных турниров

Генеральный директор Федерации фехтования США (USA Fencing) Фил Эндрюс прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

«Голосование более чем 80 делегатов за возвращение российских и белорусских спортсменов не является прямым одобрением действий России, но посылает миру сигнал о том, что большая часть международного фехтовального сообщества готова закрыть глаза на многое и приветствовать возвращение фехтовальщиков, финансируемых правительством России. Ранее 77% делегатов проголосовали за продление отстранения. Что изменилось за 104 дня?» — приводит слова Эндрюса Reuters.

Напомним, решение должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, как раз к июльскому чемпионату мира по фехтованию в Милане. Это позволит российским и белорусским фехтовальщикам принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.