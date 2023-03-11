Матыцин назвал справедливым решение FIE допустить российских фехтовальщиков до турниров

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о решении Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.
«Международная федерация фехтования справедливо допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах под эгидой FIE. Это важное решение, которое говорит о тенденции международных федераций вести конструктивную работу в преддверии отборочного сезона в олимпийском цикле.
Российские и белорусские спортсмены могут соревноваться с сильнейшими иностранными соперниками и через квалификационные турниры завоевывать право на участие в Олимпийских играх 2024 в Париже. Это важно для сохранения конкурентоспособности и зрелищности в мировом фехтовании. Наша страна известна сильной школой фехтования и спортсменами-олимпийцами с мировым именем. Уверен, уже в июле на чемпионате мира мы увидим наших фехтовальщиков на пьедестале", — приводит слова Матыцина ТАСС.
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