Родившийся в Болгарии гимнаст Маринов заявил, что намерен выступать только за Россию

Абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов заявил о намерении выступать только в составе сборной России. Примечательно, что спортсмен имеет болгарское гражданство, так как родился в Софии.

«Предложения выступать за Болгарию мне до сих пор не поступало. Может быть, это связано с тем, что я не хочу и не планирую выступать за другие страны в принципе. Мне нравится выступать за Россию, и я хочу это делать дальше. Очень надеюсь, что нас допустят до международных соревнований, каждый день мы ждём этого», — приводит слова 18-летнего Маринова ТАСС.

Маринов второй год выступает на взрослых соревнованиях, однако не имеет опыта участия в международных стартах за сборную России как на взрослом, так и на юниорском уровне.