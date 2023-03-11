Родившийся в Болгарии гимнаст Маринов заявил, что намерен выступать только за Россию
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Абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов заявил о намерении выступать только в составе сборной России. Примечательно, что спортсмен имеет болгарское гражданство, так как родился в Софии.
«Предложения выступать за Болгарию мне до сих пор не поступало. Может быть, это связано с тем, что я не хочу и не планирую выступать за другие страны в принципе. Мне нравится выступать за Россию, и я хочу это делать дальше. Очень надеюсь, что нас допустят до международных соревнований, каждый день мы ждём этого», — приводит слова 18-летнего Маринова ТАСС.
Маринов второй год выступает на взрослых соревнованиях, однако не имеет опыта участия в международных стартах за сборную России как на взрослом, так и на юниорском уровне.
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