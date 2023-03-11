Гимнастка Виктория Листунова стала лучшей в вольных упражнениях на чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров гимнастка Виктория Листунова выиграла вольные упражнения на чемпионате России – 2023, который проходит в Казани. Соревнования продлятся до 12 марта.

Чемпионат России по спортивной гимнастике. Личные виды. Женщины. Вольные упражнения. Финал

1. Виктория Листунова (Москва) – 15,100 балла.

2. Яна Ворона (Воронежская область) – 13,600 балла.

3. Лейла Васильева – 13,566 балла…

5. Ангелина Мельникова – 13,133 балла.

Отметим, что ранее в Казани 17-летняя Листунова стала абсолютной чемпионкой России, выиграв личное многоборье. Она обошла в данных соревнованиях более титулованную и опытную Ангелину Мельникову.