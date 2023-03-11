Гимнасты Белявский, Прокопьев и Климентьев завоевали золото ЧР в отдельных упражнениях

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани, завершился первый день финальных соревнований в отдельных упражнениях.
Олимпийский чемпион Давид Белявский одержал победу на одном из своих коронных снарядов — в упражнениях на коне. Второе место занял Никита Андронов, тройку лучших замкнул новый чемпион России в многоборье Даниел Маринов.
Победу в вольных упражнениях одержал Кирилл Прокопьев, лучшим на кольцах был Григорий Климентьев. Отметим, что две медали в этот день удалось завоевать только Маринову, который завоевал серебро в вольных упражнениях.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань
Финалы в отдельных упражнениях. 1-й день
Мужчины. Вольные
1. Кирилл Прокопьев — 14,000.
2. Даниел Маринов — 13,866.
3. Дмитрий Дубинин — 13,666.
Кольца
1. Григорий Климентьев — 13,966.
2. Илья Заика — 13,933.
3. Виктор Калюжин — 13,900.
Конь
1. Давид Белявский — 14,133.
2. Никита Андронов — 13,933.
3. Даниел Маринов — 13,700.
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