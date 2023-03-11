Гимнасты Белявский, Прокопьев и Климентьев завоевали золото ЧР в отдельных упражнениях

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани, завершился первый день финальных соревнований в отдельных упражнениях.

Олимпийский чемпион Давид Белявский одержал победу на одном из своих коронных снарядов — в упражнениях на коне. Второе место занял Никита Андронов, тройку лучших замкнул новый чемпион России в многоборье Даниел Маринов.

Победу в вольных упражнениях одержал Кирилл Прокопьев, лучшим на кольцах был Григорий Климентьев. Отметим, что две медали в этот день удалось завоевать только Маринову, который завоевал серебро в вольных упражнениях.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань

Финалы в отдельных упражнениях. 1-й день

Мужчины. Вольные

1. Кирилл Прокопьев — 14,000.

2. Даниел Маринов — 13,866.

3. Дмитрий Дубинин — 13,666.

Кольца

1. Григорий Климентьев — 13,966.

2. Илья Заика — 13,933.

3. Виктор Калюжин — 13,900.

Конь

1. Давид Белявский — 14,133.

2. Никита Андронов — 13,933.

3. Даниел Маринов — 13,700.