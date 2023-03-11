Гимнастка Яна Ворона стала чемпионкой России в упражнениях на бревне

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани, завершился первый день финальных соревнований в отдельных упражнениях.
Лучшей в упражнениях на бревне стала Яна Ворона с результатом 14,500 балла. Второе место заняла Елена Герасимова, третьей стала Алёна Глотова. Отметим, что 18-летняя Ворона впервые стала чемпионкой России. В 2022 году она одержала победу в упражнениях на бревне на Кубке страны.
Олимпийская чемпионка Виктория Листунова стала первой в финале вольных упражнений, набрав 15,100 балла. Серебро досталось Яне Вороне, бронзу взяла Лейла Васильева.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань
Финалы в отдельных упражнениях. 1-й день
Женщины. Бревно
1. Яна Ворона — 14,500.
2. Елена Герасимова — 14,266.
3. Алёна Глотова — 14,133.
Вольные
1. Виктория Листунова — 15,100.
2. Яна Ворона — 13,600.
3. Лейла Васильева — 13,566.
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