Примож Роглич выиграл третий подряд этап велогонки «Тиррено — Адриатико»

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Словенский велогонщик Примож Роглич одержал победу на шестом этапе велогонки «Тиррено — Адриатико». 193 км по дороге в Озимо Роглич преодолел за 4 часа 49 минут и 17 секунд. В одно время с представителем команды Jumbo-Visma финишировали ещё четверо гонщиков.

Россиянин Александр Власов из Bora — Hansgrohe финишировал 23-м, отстав от Роглича на 39 секунд.

Роглич сохраняет лидерство в общем зачёте, Власов потерял две позиции и занимает девятое место.

Велошоссе. «Тиррено — Адриатико». Шестой этап. Озимо, 193 км

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — 4:49.17.

2. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) — то же время.

3. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) — то же время...

23. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +0.39...

106. Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan Team) +24.50.

Общий зачёт после шести этапов из семи

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — 25:06.21.

2. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +0.18.

3. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) +0.23...

9. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +1.10...

124. Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan Team) +1:06.55.