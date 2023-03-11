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«Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» одержали победы в женской волейбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Калининградский «Локомотив» на выезде обыграл красноярский «Енисей» со счётом 3:1 (25:23, 21:25, 25:21, 25:21) и с 19 победами занимает второе место в турнирной таблице, уступая одно очко московскому «Динамо».

Казанское «Динамо-Ак Барс» в споре за третью позицию нанесло поражение своему ближайшему соседу по турнирной таблице «Ленинградке» со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:23).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 23-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Локомотив» (Калининградская область) – 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 21:25).

«Протон» (Саратов) – «Тулица» (Тульская область) – 3:0 (25:19, 25:22, 25:17).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 0:3 (16:25, 21:25, 23:25).

«Липецк» — «Спарта» (Нижний Новгород) – 0:3 (20:25, 13:25, 27:29).

«Минчанка» (Беларусь) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) – 2:3 (20:25, 25:20, 25:21, 27:29, 9:15).