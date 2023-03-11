«Абсолютно политическое давление на МОК». Журова — о призыве правительства Великобритании

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на призыв правительства Великобритании к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с целью оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе возможного допуска российских и белорусских спортсменов в Париж-2024.

«МОК однозначно сказал, что о допуске россиян ещё решение окончательно не принято. Почему мы ломаем копья, которые ломать нет смысла? Призывать спонсоров, конечно, можно, но, думаю, это не возымеет никакого эффекта. Зато информационно они будут демонстрировать перед своими гражданами, что они попытались, стараются, продолжают вести такую политику. Хотя в спорте её не должно быть. Это абсолютно политическое давление на МОК в этой ситуации. Причём на МОК, который ещё не принял никакого решения», — приводит слова Журовой «Лента.ру».