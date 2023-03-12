47-летняя Оксана Чусовитина завоевала серебро в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Баку

Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль в опорном прыжке на этапе Кубка мира – 2022/2023 в Баку (Азербайджан). Соревнования проходят с 9 по 12 марта.

47-летняя Чусовитина исполнила два прыжка — первый с базовой стоимостью в 5,0 балла, второй — в 4,4 балла. Первый был оценён судьями в 13,633 балла, второй — в 13,233 балла. Общий результат спортсменки составил 13,433 балла.

Отметим, что изначально базовую стоимость первого прыжка судьи оценили в 4,4 балла. Однако спортсменка опротестовала это решение.

Победу в соревнованиях одержала 22-летняя представительница Франции Колин Девиллард с общим результатом 13,683 балла.

Важно отметить, что для Чусовитиной это третья медаль на этапах Кубка мира подряд. Ранее были две бронзы.