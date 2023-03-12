Виктория Листунова выиграла чемпионат России — 2023 в опорном прыжке, Мельникова стала 4-й

На чемпионате России – 2023 по спортивной гимнастике, который проходит в Казани, спортсменки разыграли медали в опорном прыжке. Обладательницей титула стала олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров гимнастка Виктория Листунова.
Чемпионат России по спортивной гимнастике. Личные виды. Женщины. Опорный прыжок. Финал
1. Виктория Листунова — 13,783 балла.
2. Элеонора Афанасьева — 13,483.
3. Юлия Бирюля — 13,433.
4. Ангелина Мельникова – 13,366.
Отметим, что ранее в Казани 17-летняя Листунова стала абсолютной чемпионкой России, выиграв личное многоборье. Она обошла в данных соревнованиях более титулованную и опытную Ангелину Мельникову. Мельникова же уедет из Казани, не завоевав ни одного золота.
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