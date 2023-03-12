Никита Нагорный стал лучшим в опорном прыжке на чемпионате России, Маринов — третий

На чемпионате России – 2023 по спортивной гимнастике, который проходит в Казани, спортсмены разыграли медали в опорном прыжке. Обладателем титула стал олимпийский чемпион 2020 года в команде, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный.
Чемпионат России по спортивной гимнастике. Личные виды. Мужчины. Опорный прыжок. Финал
1. Никита Нагорный – 14,666 балла.
2. Алексей Усачёв – 14,600.
3. Даниел Маринов – 14,550.
4. Мухаммаджон Якубов – 14,199.
5. Кирилл Гашков – 14,166.
6. Евгений Кисель – 14,083.
Напомним, 26-летний Нагорный является победителем первенства среди команд на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Кроме этого, на счету Нагорного есть золото чемпионата мира 2019 года в Штутгарте (Германия), где он стал первым в многоборье, командных соревнованиях и опорном прыжке.
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