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Никита Нагорный выиграл параллельные брусья на ЧР, завоевав второе золото подряд

Никита Нагорный выиграл параллельные брусья на ЧР, завоевав второе золото подряд
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На чемпионате России – 2023 по спортивной гимнастике, который проходит в Казани, спортсмены разыграли медали в параллельных брусьях. Обладателем титула стал олимпийский чемпион 2020 года в команде, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный.

Отметим, что это вторая личная золотая медаль Нагорного на данных соревнованиях.

26-летний Нагорный является победителем первенства среди команд на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Кроме этого, на счету Нагорного есть золото чемпионата мира 2019 года в Штутгарте (Германия), где он стал первым в многоборье, командных соревнованиях и опорном прыжке.

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