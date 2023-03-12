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Виктория Листунова уверенно выиграла чемпионат России — 2023 на брусьях

Виктория Листунова уверенно выиграла чемпионат России — 2023 на брусьях
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На чемпионате России – 2023 по спортивной гимнастике, который проходит в Казани, спортсменки разыграли медали на разновысоких брусьях. Обладательницей титула стала олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров гимнастка Виктория Листунова.

Чемпионат России по спортивной гимнастике. Личные виды. Женщины. Разновысокие брусья. Финал

1. Виктория Листунова — 15,233 балла.
2. Ульяна Перебиносова – 14,600.
3. Яна Ворона – 13,566.
4. Мария Агафонова – 12,966.
5. Арина Семухина – 12,800.
6. Елена Герасимова – 12,200.

Отметим, что ранее в Казани 17-летняя Листунова стала абсолютной чемпионкой России, выиграв личное многоборье. Она обошла в данных соревнованиях более титулованную и опытную Ангелину Мельникову. Мельникова же уедет из Казани, не завоевав ни одного золота.

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