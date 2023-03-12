Тадей Погачар выиграл велогонку «Париж — Ницца»

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем престижной многодневки «Париж — Ницца» 2023 года.
Погачар одержал победу в заключительном этапе гонки до Ниццы. По итогам всех восьми этапов победитель показал время 24 часа 1 минута 38 секунд. Второе место занял француз Давид Году из Groupama FDJ (+0.53), третьим стал датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo Visma (+1.39).
«Выиграть «Париж — Ниццу» всегда было моей целью и мечтой. Это невероятно, я счастлив. Я никогда раньше не участвовал в этой многодневке (два раза выигрывал «Тиррено-Адриатико». — Прим. «Чемпионата»). Правильно говорят, что защита — это лучшее нападение. Всегда чувствую себя хорошо в первых гонках сезона. К тому же я очень хорошо знаю эти дороги, поскольку часто тренировался тут. Я знал, что чувствуют мои ноги и сколько я могу отдать при подъёме. Я сделал всё правильно. Конкуренция была очень хорошей. Быть на подиуме с Году и Вингегором — это нечто особенное, потому что они тоже первоклассные гонщики. После победы я буду немного более расслабленным», — приводит слова Погачара официальный сайт соревнований
«Париж — Ницца». Общий зачёт.
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 24:01.38.
2. Давид Году (Франция, Groupama — FDJ) +0.53.
3. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo Visma) +1.39.
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