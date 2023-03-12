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«Белогорье» уверенно переиграло «Кузбасс» в волейбольной Суперлиге

«Белогорье» уверенно переиграло «Кузбасс» в волейбольной Суперлиге
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В Одинцово завершилась очередная встреча 27-го тура мужской волейбольной Суперлиги в рамках сезона-2022/2023. «Белогорье» расправилось с кемеровским «Кузбассом» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:17).

Эта победа стала для белгородских волейболистов 19-й в регулярном чемпионате при восьми поражениях. Клуб расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 56 очков.

Кемеровская команда потерпела второе поражение кряду и 12-е в чемпионате России, одержав при этом 15 побед. «Кузбасс» идёт восьмым, имея в своём активе 43 набранных очка.

В следующем туре «Белогорье» сразится с «Югрой» из Нижневартовска, а кемеровским волейболистам предстоит провести матч с минским «Строителем».

Волейбол. Суперлига. Мужчины, 27-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:17).

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