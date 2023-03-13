ТАСС: в Москве со стрельбой задержали разыскиваемого Интерполом спортсмена из Азербайджана

Полицейские в Москве со стрельбой задержали уроженца Азербайджана, спортсмена Джаббара Юсифи, которого разыскивал Интерпол по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в России.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, автоинспекторы на посту ДПС на МКАД потребовали водителя автомобиля остановиться для проверки документов. Он проигнорировал требования и продолжил движение. В результате началась погоня, в одном из дворов мужчина бросил машину и попытался скрыться. Правоохранители вынуждены были открыть стрельбу для его задержания.
В ходе проверки было установлено, что задержанным оказался уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола.
«РФ разыскивает мужчину за незаконное хранение оружия, Украина — за умышленное убийство», — приводит слова источника ТАСС.
29-летний Джаббар Юсифи — серебряный призёр юношеской Олимпиады 2014 года от сборной Азербайджана.
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