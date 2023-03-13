Южная Корея отказалась от идеи проведения Олимпийских игр совместно с КНДР

Мэр Сеула О Сэ Хун сообщил, что Южная Корея отказалась от идеи совместного проведения летних Олимпийских игр с КНДР.

При этом политик сообщил, что южнокорейская столица будет подавать заявку на проведение Игр‑2036.

«Я полагаю, что стратегия на 2032 год была обречена на провал из‑за непредсказуемости межкорейских отношений», — заявил О Сэ Хун в интервью Reuters.

Напомним, письмо с предложением о совместном с КНДР проведении летних Олимпийских игр — 2032 было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК) в 2021 году, однако в итоге данное право получил австралийский Брисбен.

Ранее генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер сообщил, что на проведение Олимпийских игр — 2036 претендуют 10 стран.