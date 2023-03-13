Петкович подвёл итоги двух товарищеских матчей мужской сборной России с Беларусью

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал итоги двух товарищеских матчей со сборной Беларуси в Минске.

Напомним, в первом из них россияне уступили 26:29, а во втором вели большую часть встречи, однако в концовке упустили победу.

«Сильно ли расстроил первый матч? Я всегда недоволен, когда мы проигрываем, счёт важен в любом случае. Но, если посмотреть, кто был у нас на площадке, с каким соперником и как они боролись, всё выглядит не так уж и плохо. Мы до последних минут сохраняли шансы на победу.

Накануне на тренировке я подчёркивал: нереализованные моменты, особенно в меньшинстве, приводят к лёгким голам в наши ворота. Но, к сожалению, те же ошибки, что были вечером, повторились в матче. Три-четыре раза мы пропустили именно в таких ситуациях.

Получился ли второй матч более качественным? Гораздо лучше получалась защита 5-1. Мы только начинаем её отрабатывать. И я счастлив видеть первые результаты. Именно хорошие действия в обороне давали нам всё больше уверенности, что привело к «+5». Потом из-за некоторых ошибок – и наших, и судейских – преимущество растаяло. И нам не хватило сил на концовку, особенно левым полусредним. Евгений Дзёмин хорошо играл, но я видел, как он начинает тяжелее дышать. В целом же получился хороший матч, нападение тоже порадовало.

Доволен ли в целом? Встречи в Минске показали, зачем нужны сборы и матчи в нынешней ситуации. Мы видим своих гандболистов в OLIMPBET Суперлиге, где у них почти всё получается. Тут же они столкнулись с командой, имеющей в составе игроков уровня Лиги чемпионов: Кулеша, Королька, Гайдученко, Вайлупова. В таких встречах становится понятно, чего мы реально стоим. Кроме того, это неоценимый опыт, особенно для молодых. Александр Гребёнкин раньше не сталкивался с таким сопротивлением. И в концовке второго матча он принимал неверные решения. Потому что ещё не умеет справляться с такими сложными ситуациями на фоне усталости. Столкнулись с этой проблемой и другие ребята, которые в клубах редко проводят столько времени на площадке. Подобный опыт можно получить только в играх, хотя цена этого – результат команды», — приводит слова Петковича Федерация гандбола России.