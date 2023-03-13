Тренер польских байдарочников: лично я не против соревноваться с россиянами и белорусами

Тренер польских каноистов Томаш Крык не разделяет популярную в мире позицию относительно отстранения спортсменов от соревнований по политическим соображениям.

«Я лично не против соперничества с россиянами и белорусами. Тем более если я ежедневно наблюдаю за участием игроков из этих стран в турнирах «Большого шлема» или ATP-туре. Наверное, всегда найдутся защитники, люди, которые объяснят, что дело каждого спортсмена нужно рассматривать индивидуально. Как тренер и спортсмен я также не хотел бы, чтобы кто-то исключал меня из соревнований по каким-то политическим причинам. Я считаю это профессией — своей и моей команды. И уж тем более – карьера в спорте ограничена 10–15 годами. Вы можете быть бизнесменом или журналистом до пенсии, до 65 лет или даже немного дольше. У спортсмена, к сожалению, эта полоса очень короткая, Олимпиады проходят раз в четыре года», — сказал Крык в интервью TVP Sport.