Главный тренер сборной Беларуси — о матчах с Россией: мы доминировали в первой игре

Главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов остался доволен двумя проведёнными товарищескими матчами со сборной России в Минске.
Напомним, в первом из них белорусы победили — 29:26, а во втором россияне вели большую часть встречи, однако в концовке упустили победу.
«Доволен ли победой и ничьей? Да. Особенно мы доминировали в первой игре — в частности, в стартовой четверти. Хорошо действовали в защите, в воротах был надёжен Солдатенко. Победу заслужили.
Во втором же матче возникли определённые проблемы. Отсутствовали четверо ведущих игроков — Бохан и Кулак, которых не было и в первом матче, а также Королёк и Астрашапкин. Но команда ушла от поражения, показав, что у неё есть характер.
Ребята сражались до конца, хотя без привычного центрального блока в защите пришлось нелегко. Я удачно вызвал в команду Шумака, он помог. Без Славы в обороне было бы тяжелее. А вообще повели за собой молодёжь легионеры», — сказал Шевцов в интервью интернет-изданию «Быстрый центр».
- 13 марта 2023
-
16:27
-
15:43
-
15:21
-
13:48
-
12:46
-
12:05
-
03:16
- 12 марта 2023
-
23:32
-
22:07
-
21:51
-
19:34
-
15:29
-
15:18
-
14:55
-
14:27
-
10:04
- 11 марта 2023
-
22:40
-
20:47
-
19:57
-
19:23
-
18:12
-
17:56
-
16:21
-
16:09
-
15:40
-
11:51
-
09:47
-
09:27
- 10 марта 2023
-
23:59
-
23:59
-
23:35
-
22:58
-
22:29
-
22:11
-
22:09