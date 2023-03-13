Главный тренер сборной Беларуси — о матчах с Россией: мы доминировали в первой игре

Главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов остался доволен двумя проведёнными товарищескими матчами со сборной России в Минске.

Напомним, в первом из них белорусы победили — 29:26, а во втором россияне вели большую часть встречи, однако в концовке упустили победу.

«Доволен ли победой и ничьей? Да. Особенно мы доминировали в первой игре — в частности, в стартовой четверти. Хорошо действовали в защите, в воротах был надёжен Солдатенко. Победу заслужили.

Во втором же матче возникли определённые проблемы. Отсутствовали четверо ведущих игроков — Бохан и Кулак, которых не было и в первом матче, а также Королёк и Астрашапкин. Но команда ушла от поражения, показав, что у неё есть характер.

Ребята сражались до конца, хотя без привычного центрального блока в защите пришлось нелегко. Я удачно вызвал в команду Шумака, он помог. Без Славы в обороне было бы тяжелее. А вообще повели за собой молодёжь легионеры», — сказал Шевцов в интервью интернет-изданию «Быстрый центр».