МОК отреагировал на допуск российских фехтовальщиков на международные соревнования

Международный олимпийский комитет на своём официальном сайте отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе с апреля 2023 года.
Это означает, что российские и белорусские фехтовальщики смогут принять участие в олимпийской квалификации.
«МОК принял к сведению решение FIE. Консультации со всеми заинтересованными сторонами Олимпийского движения – представителями спортсменов, 206 национальными олимпийскими комитетами и Международными федерациями – в рамках демократического процесса принятия решений всё ещё продолжаются. В этом контексте важно отметить, что участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году не является частью дискуссий, которые вместо этого сосредоточены на предстоящих международных соревнованиях, на которые исключительные полномочия имеют международные федерации видов спорта. Также заметим, что в отношении условий участия в международных соревнованиях FIE ссылается на соответствующие рекомендации МОК», — говорится в сообщении на сайте МОК.
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