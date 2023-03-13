Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Для эмигрантов спорт — социальный лифт». Уткин — о чеченцах в сборной Франции по борьбе

«Для эмигрантов спорт — социальный лифт». Уткин — о чеченцах в сборной Франции по борьбе
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на новость о том, что сборная Франции по вольной борьбе на молодёжный чемпионат Европы U23 будет состоять из шестерых чеченских спортсменов.

«Ну да. Чеченцы борются за Францию. Вы не знали, что во Франции многотысячная чеченская диаспора?

В остальном всё просто. Для эмигрантов спорт — социальный лифт. Жизнь вообще борьба (многие считают, что именно от этого у верблюда два горба).

Франция вообще страна, в спорте прославленная эмигрантами. Платини — итальянец. Раймон Копа — поляк. Кстати, артист Жан Рено — испанец. Другой артист Бельмондо — итальянец. Джоркаефф вообще наполовину калмык. Я уж не говорю о Вьейра, Мбаппе и т. д. Сейчас приехали чеченцы. Пробиваются, как могут. Это ведь и есть жизнь», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Новость по теме
Шесть чеченцев выступят за сборную Франции на молодёжном ЧЕ по вольной борьбе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023