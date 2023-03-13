«Для эмигрантов спорт — социальный лифт». Уткин — о чеченцах в сборной Франции по борьбе

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на новость о том, что сборная Франции по вольной борьбе на молодёжный чемпионат Европы U23 будет состоять из шестерых чеченских спортсменов.

«Ну да. Чеченцы борются за Францию. Вы не знали, что во Франции многотысячная чеченская диаспора?

В остальном всё просто. Для эмигрантов спорт — социальный лифт. Жизнь вообще борьба (многие считают, что именно от этого у верблюда два горба).

Франция вообще страна, в спорте прославленная эмигрантами. Платини — итальянец. Раймон Копа — поляк. Кстати, артист Жан Рено — испанец. Другой артист Бельмондо — итальянец. Джоркаефф вообще наполовину калмык. Я уж не говорю о Вьейра, Мбаппе и т. д. Сейчас приехали чеченцы. Пробиваются, как могут. Это ведь и есть жизнь», — написал Уткин в своём телеграм-канале.