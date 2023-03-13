Проигравший азербайджанский борец ударил армянина после поражения на молодёжном ЧЕ

Скандалом завершилась четвертьфинальная схватка молодёжного чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг между армянином Карапетом Манвеляном и азербайджанцем Рахимом Гасановым.

Манвелян уверенно выиграл поединок со счётом 7:1, судья поднял его руку в честь победы, после чего Карапет хотел пожать руку сопернику, но в ответ Гасанов ударил оппонента кулаком по лицу. В итоге судье пришлось разнимать борцов, чтобы предотвратить драку. Решением арбитров азербайджанский борец за неспортивное поведение был дисквалифицирован.

В полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Бухаресте, соперником 21-летнего Манвеляна будет представитель Турции Мохаммед Эмин Чакыр. Медали турнира в весовой категории до 55 кг будут разыграны сегодня, 13 марта, позднее.