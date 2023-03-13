Мамиашвили — о чеченцах в сборной Франции: никто из них никогда не выступал за Россию

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о том, что сборная Франции по вольной борьбе на молодёжном чемпионате Европы U23 будет состоять из шестерых чеченских спортсменов.

Мамиашвили заявил, что борцы из Чеченской Республики, которые выступают за сборную Франции, никогда не входили в состав российских национальных команд и изначально строили свою спортивную карьеру за рубежом.

«Эти люди там состоялись, никто из них никогда не выступал за сборную России. Французы ведь по гей-парадам ходят, а чеченцы будут за них заниматься мужским делом», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

В категории 61 кг на чемпионате Европы выступит Адам Бибулатов, в весе 65 кг — Хамзат Арсамерзуев, на турнире также будут бороться Мухаммад Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг).